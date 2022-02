Fethiye'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah ve mermeri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçuna yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde U.Ö ve T.T isimli şahıslara ait 3 ikamet ve 2 iş yerinde adli makamlardan alınan karara sonrası arama yapıldı.

Yapılan aramada T.T isimli şahıstan, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 1 adet şarjör ve 7 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi, U.Ö isimli şahıstan ise, 156 adet 9 mm çapında, 22 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlemler yapıldı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında M.Y isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı. M.Y isimli şahıs Fethiye ilçesi girişinde yakalanarak yapılan adli aramada, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 64,41 gr esrar maddesi ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi. M.Y isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa