Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
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Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

31.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:18
Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti. Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.

Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.

Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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