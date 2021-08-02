Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
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Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi

Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla il genelinde 6 ayrı noktada devam eden orman yangınları dolayısıyla Fethiye'de paraşüt uçuşları yasaklandı.

Muğla il genelinde 6 ayrı noktada devam eden orman yangınları dolayısıyla Fethiye'de paraşüt uçuşları yasaklandı.

Bugün Seydikemer'de çıkan yangının ardından getirilen yasağın, bölgedeki yangınlarda görevli helikopter ve uçakların manevralarına engel olmaması için getirildiği belirtildi. Kaymakamlık kararı ile getirilen yasağın ardından dünyaca ünlü Babadağ Pisti'nden paraşütle uçuşlara yasak getirildi. Kaymakam Eyüp Fırat, yasakların yangınların söndürülmesi ile kalkacağını belirtti.

(Murat Yalçın/İHA)

Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi
Fethiye'de paraşüt uçuşlarına 'yasak' getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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