Fethiye'de paraşüt kazası: 2 yaralı

19.10.2019 23:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan Hollandalı ve Slovakyalı pilotlar düşerek yaralandı.



20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesine gelerek akrobasi gösterisi yapmak için Babadağ'ın bin 700 metre pistinden Hollandalı Kornelis Jacob ve Slovakyalı Mikes Mario, single (tekli) hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.



Kalkışın ardından Hollandalı Kornelis Jacob belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Slovakyalı Mikes Mario ise şiddetli rüzgar nedeniyle kalkışı sırasında pistin alt tarafında düştü.



Pistteki diğer pilotların Jacob ve Mario yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.



İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.



JAK timi tarafından bulundukları yerlerden istasyon kurarak yaralı iki paraşütçüyü 1700 pistinde bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA