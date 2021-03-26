Fethiye'de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat G.'nin kullandığı 26 ADA 369 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda, Suat Hıra idaresinde 48 RM 574 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hıra ile Levent G. (30), Olcan G. (26), Hünkar K. (71) ve Türkan K. (55) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı