Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ayşegül T. yönetimindeki 48 ADD 220 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yasin A.'nın kullandığı 48 H 4471 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki minibüs durağına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayşegül T. ve Melike Ç. 112 Acil Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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