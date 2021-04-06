Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa D. (39) yönetimindeki 48 ADP 881 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde, Hüseyin S'nin (18) kullandığı 07 ALT 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hüseyin S. ile Fatih D. (20) yaralandı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazan yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa D. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:09:22. #1.16#
title