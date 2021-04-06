Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa D. (39) yönetimindeki 48 ADP 881 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde, Hüseyin S'nin (18) kullandığı 07 ALT 993 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Hüseyin S. ile Fatih D. (20) yaralandı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazan yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mustafa D. ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır