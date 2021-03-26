Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Yonca Ç. (31) idaresindeki 81 FC 254 plakalı otomobil, Akarca Mahallesi Yerguzlar Caddesi'nde Hamdi Avcı'nın (32) kullandığı 48 PF 974 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Avcı ile motosikletteki Ümran Güzel (34) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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