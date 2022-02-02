Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin motor bölümüne sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşkaya Mahallesi 157 sokakta park halindeki bir otomobili çalıştıran sürücü, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü, motor kısmına sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaramaz kedi daha sonra sokağa salındı. - MUĞLA

Fethiye'de otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fethiye, İtfaiye, Muğla, kedi, 3. Sayfa, Haber

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