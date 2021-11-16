Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Fethiye - Antalya karayolu kenarındaki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Sahra Gizem Aksu'ya çarptı. Kazayı görenlerin yarım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada

Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title