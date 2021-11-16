Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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