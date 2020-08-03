Fethiye'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Fethiye'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
03.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:52
Fethiye'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlyas Karakılıç yönetimindeki 09 CBU 22 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Serkan Kınalı yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Karakılıç, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yaralılar, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA