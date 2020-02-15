Fethiye'de otomobil sulama kanalına uçtu; 1 yaralı
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Fethiye'de otomobil sulama kanalına uçtu; 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

15.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:36
Fethiye'de otomobil sulama kanalına uçtu; 1 yaralı

'nın ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Mahallesi Yerguzlar Caddesi ile Dervim Tunç Caddesinin kesiştiği kavşakta DSİ'ye ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kanal uçtu.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan Ünal kanal içinde sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak kanal içinde itfaiyenin kurmuş olduğu merdiven yardımı ile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünal ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal'ın tedavisi sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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