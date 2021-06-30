Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
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Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki turist kadının kurtarılma anındaki çığlıkları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Enes Ö. (22) idaresindeki 54 BT 355 plakalı citroen marka otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde, Amerika uyruklu Bredley Raymond Jordan (50) yönetimindeki 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22), Şule Doğrul (22), Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu kadının araçtan çıkarılma anında çığlıkları yürekleri sağladı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Fethiye Ölüdeniz yolu kısmen ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan yolda trafik, polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

(Murat Yalçın/ İHA)

Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Fethiye'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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