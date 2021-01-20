Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

20.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:18

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.

Esenköy Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yangın, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yayılmadan söndürüldü.

Mahalle sakini Deniz Erenoğlu, alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Söndürme çalışmalarına kendisi ve arkadaşlarının da yardım ettiğini anlatan Erenoğlu, "Sönmesi için mahalle sakinleri olarak elimizden geleni yaptık. Yangın büyümeden söndürüldü." dedi.

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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