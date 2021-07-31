Son Dakika | Fethiye'de orman yangını
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Son Dakika | Fethiye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Son Dakika | Fethiye'de orman yangını
Son Dakika | Fethiye'de orman yangını
Son Dakika | Fethiye'de orman yangını
Son Dakika | Fethiye'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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