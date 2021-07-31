Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
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Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

"Vatandaşlar seferber oldu"

Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

Fethiye-Ölüdeniz karayolu trafiğe kapatıldı

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu
Son dakika haberi | Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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