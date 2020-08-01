Fethiye'de orman yangını Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Faralya koyunun hem üst tarafında Kelebekler Vadisi'ne yakın ormanlık alanda orman yangını başladı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA