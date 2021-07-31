Fethiye'de orman yangını (1)
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Fethiye'de orman yangını (1)

Fethiye'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor. 

Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.


Fethiye'de orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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