Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu
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Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu

12.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:54
Fethiye'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Çiftlik Mahallesi'ndeki Akmaz Plajı'nda gezen Ayça Zor, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.

Yanına yaklaştığı kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan Zor, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

Sahilden alınan hayvan, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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