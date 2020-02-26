26.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:47

Öğrencilerin projelerini anlatması

Öğrencilerin portakal suyu dağıtması

Öğrencilerin konuşması

Öğrenci velisi Gülfer Demir'in konuşması

Proje koordinatörü Feridun Bozyiğit'in konuşması Fethiye'de öğrenciler hazırladıkları portakal suyunu arkadaşlarına ikram ediyor

Fethiye ilçesindeki ortaokulda, bir grup öğrenci evde hazırladıkları taze sıkılmış portakal suyunu, okuldaki diğer öğrencilere düzenli olarak ikram ediyor.

Fethiye Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu 5A sınıfı öğrencileri, ikili öğretim nedeniyle sabah erken saatte okula geldikleri için bazı arkadaşlarının kahvaltı yapmadığını fark etti.

Arkadaşlarına kahvaltı ve meyve suyu içmenin önemini anlatmak isteyen öğrenciler matematik öğretmeni Feridun Bozyiğit önderliğinde, "Küçük İnsanlar Büyük Yürekler" adlı proje hazırladı.

Proje kapsamında sınıftan 4 öğrenci evde hazırladıkları portakal sularını okula getiriyor. Her gün farklı sınıflarda, ilk olarak kahvaltı yapmanın önemini ve hazır yiyeceklerin zararını anlatan öğrenciler daha sonra arkadaşlarına portakal suyu ikram ediyor.

Proje koordinatörü Feridun Bozyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin fikrinin öğrencilerden çıktığını kendilerinin de destek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ilk olarak arkadaşlarına sağlıkla ilgili sunum yaptığını daha sonra portakal suyunu dağıttıklarını anlatan Bozyiğit, "Boyları küçük ama kocaman yürekleri var. Projede kendi tasarladıkları bardaklara yapıştırdıkları notlarla unutulmaya yüz tutmuş bilim insanlarını da tanıtıyorlar." dedi.

Projenin bazı firmaların da çok hoşuna gittiğini, okula yüksek meblağlarda bağış yapıldığını dile getiren Bozyiğit, bazı firmaların yolladığı kişisel bakım setlerinin de ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıldığını kaydetti.

"Birlikte nefes alan, beslenen bir aile ve okul pozisyonuna geldik"

Portakal suyu dağıtımıyla farklı akranlar arasındaki ilişkinin de geliştiğini ifade eden Bozyiğit, "Çocuklar yardımlaşma ve paylaşmanın güzelliğini kavrıyor. Velilerimiz de aktif bir şekilde okul yaşamına katılıyorlar. Sadece kendi çocuklarını değil bütün öğrencileri sahiplenmiş oluyorlar. Birlikte nefes alan, beslenen bir aile ve okul pozisyonuna geldik. Hep beraber sağlıklı bir yaşam bizim için çok önemli." diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Beyza Nur Demir, arkadaşlarının bazılarının yeterince meyve yemediklerini, daha çok gazlı içecekler tükettiklerini belirledikleri için projeyi hazırlamaya karar verdiklerini anlattı. Demir, arkadaşlarına cipsin zararları, meyve suyunun yararlarını anlattığını belirtti.

Projeyle dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmayı kavradıklarını belirten Pınar Havin Gül, arkadaşlarının projeyi çok beğendiğini ve kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Cansu Kirezli "Portakalı evde sıkıp, okulda dağıtmak hiç zor gelmiyor. Arkadaşlarımızın sağlıklı olduğunu görmek çok güzel bir his. Yardımlaşma ve paylaşmanın önemini de anladık." dedi.

Veliler olarak projeye destek verdiklerini ve görev paylaşımı yaptıklarını aktaran öğrenci velisi Gülfer Demir ise şunları kaydetti:

"Portakal sularını evde sıkıp okula yolluyoruz. Bölgemizde de portakalı bol miktarda bulmak mümkün. Bir kızım okuyor ama hepsi benim çocuğum. Böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

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