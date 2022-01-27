Fethiye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Fethiye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
Fethiye'de marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda tek katlı marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye, Fethiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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