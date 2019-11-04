Fethiye'de maket tekne yarışı

04.11.2019 10:57

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Maket Tekne Yarışları' renkli görüntülere sahne oldu. Bazı tekneler, sporcular üzerine çıkar çıkmaz parçalanırken, bazıları parkuru tamamlayamadan su alarak battı.

Göcek Mahallesi'ndeki marinada düzenlenen Maket Tekne Yarışları'na 10 takım katıldı. Takımlar, yarış komitesi tarafından verilen 2 metre uzunluğunda ve 70 santimetre genişliğindeki 3 kontrplak parçasından 4 saatlik sürede tekne imal etti. Yarışma kapsamında her takımdan birer sporcu farklı modellerde tasarlanan teknelerle suya girdi. Bazı tekneler sporcular üzerine çıkar çıkmaz parçalanırken, bazıları parkuru tamamlayamadan su alarak battı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmada 'Plastik Şeytan' isimli tekneleriyle 'Penola' takımı birinci, 'Göcek Tenis Kulübü' takımı ikinci ve 'Asmira' takımı üçüncü oldu. 'D-Marin Göcek' takımının tasarladığı tekne ise en estetik tekne ödülüne layık görüldü. Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.Marina Müdürü Onur Ugan, teknelerin yapımında yerli ve yabancı 80 kişinin çalıştığını söyledi. Etkinlikle herkese deniz sevgisini aşılamak istediklerini dile getiren Ugan, son yıllarda artan plastik kullanımının denizleri olumsuz etkilendiğini vurguladı. Plastik kullanımının zararlarına dikkat çekmek amacıyla bazı yarışmacılar teknelerinde atık plastik kullandığını anlatan Ugan, "Çevrenizi, doğayı, denizi kullanırken korumalıyız. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmalıyız. Etkinlik alanımızı da temiz bırakarak duyarlılık gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA