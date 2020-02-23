Fethiye'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
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Fethiye'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Fethiye ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

23.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:30
Fethiye'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu, ekiplerince kurtarıldı.

'de yaşayan Gülçin Yavuz, yavru köpeğinin evinin bahçesindeki kanalizasyon kuyusuna düşmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya merdiven yardımıyla inerek yavruyu çıkardı.

Yavuz, köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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