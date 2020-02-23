Fethiye'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Fethiye ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fethiye ilçesinde yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle'de yaşayan Gülçin Yavuz, yavru köpeğinin evinin bahçesindeki kanalizasyon kuyusuna düşmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya merdiven yardımıyla inerek yavruyu çıkardı.
Yavuz, köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.