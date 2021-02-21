Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye para cezası verildi
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Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye para cezası verildi

21.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:42
Fethiye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 46 kişiye 39 bin 720 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 119 personel, ilçenin 17 noktasında Kovid-19 tedbiri denetimleri yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve mesafe kurallarına uymayan 46 kişiye toplam 39 bin 720 lira ceza verildi.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymayan 74 sürücüye ise toplam 42 bin 885 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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