Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü-EK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü-EK

09.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:43
Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü-EK

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tırla otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tırla otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Fethiye- Antalya karayolu Yakabağ mevkiinde meydana geldi. Antalya yönünden Fethiye yönüne gelen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla, Mehmet Serter'in (55) kullandığı 07 LH 035 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Sürücü Serter ile birlikte kazada otomobildekiler Ümmühan Alaca (29), Ayşe İkis (59), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Ölenlerin yakınları da kaza yerine koştu. Ölüm haberini alanlar, gözyaşlarını tutamadı. Jandarma ekiplerinin kaza yeri incelemesi sonrası ölenlerin cenazesi, iftaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da inceleme sonrası yoldan çekildi. Tır şoförü Mladenovski, kaza sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de korkunç kaza: 5 ölü-EK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:56:19. #1.16#
title