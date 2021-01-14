Fethiye'de koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Fethiye'de koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

14.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:44
Fethiye'de koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki koltuk döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangına müdahale edildi.

Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının iş yerindeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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