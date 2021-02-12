Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının sanık eşinin avukatından açıklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen Semra Aysal'ın yargılanmasına başlanılan eşinin avukatı Mehmet Buğra Çiçek, yargılama sonucunda müvekkilinin suçsuzluğunun anlaşılacağını iddia etti.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan üzücü olayın, tüm taraflarda yarattığı travmanın halen tazeliğini, acısını koruduğunu bildirdi.

Müvekkilinin tutuklanmasına ve hakkında dava açılmasına yol açan suçlamaların, somut deliller, metodoloji ve hukuk tekniği bakımından alışagelen temel unsurları barındırmadığını öne süren Çiçek, şunları kaydetti:

"Gerçek, şüphesiz yapılacak yargılamayla ortaya çıkacak ve müvekkilin suçsuzluğu anlaşılacaktır. Bu davada da yegane amacımız, gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Bunu sağlamak için elimizden gelen ne varsa hukuk çerçevesinde yapacağız. Yargılamanın temel ilkelerinin titizlikle işletileceğine inanıyoruz. Mahkemelerimize güvenimiz tamdır."

Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır