Fethiye'de kayalıklardan denize düşen Kırgızistanlı genç öldü
31.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:32
Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tuttuğu kayalıklardan denize düşen Kırgızistanlı genç hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tuttuğu kayalıklardan denize düşen Kırgızistanlı genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Faralya Mahallesi Aktaş mevkisine üvey babasıyla balık tutmaya giden Kırgızistanlı Nurzighigit Zhenishbekov (18), kayalık alandan denize düştü.
Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, Zhenishbekov'u denizden çıkardı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Zhenishbekov'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır