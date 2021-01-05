Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı

05.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turist kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İsviçreli turist kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen 68 yaşındaki Peter Andrin Steiner, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

Bir süre patikada yürüyen Steiner, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Steiner'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Arama Kurtarma Derneği Fethiye ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, İsviçreli turisti bulunduğu alandan çıkardı.

Steiner'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kaza Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:59:13. #1.15#
title