Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Ataberk A. (21) ile Ayşe A. (21) yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen iki kişi, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumda mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

Ataberk A. ile Ayşe A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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