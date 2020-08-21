Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayağı kırılarak kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

21.08.2020 01:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayağı kırılarak kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Nihal Yeniay, yürüyüş yapmak için Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Yeniay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara ulaşan ekipler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeniay'ı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak koya indirdi. Koydaki JAK botuna alınan yaralı, Ölüdeniz Lagün mevkisinde bekleyen ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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