Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti

Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini giderek artırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışının olduğu bölgeye giderek karın keyfini çıkardı.