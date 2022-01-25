Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini giderek artırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışının olduğu bölgeye giderek karın keyfini çıkardı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini giderek artırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışının olduğu bölgeye giderek karın keyfini çıkardı.