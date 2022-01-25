Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti - Haberler
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Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini giderek artırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışının olduğu bölgeye giderek karın keyfini çıkardı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etkisini giderek artırırken, gecenin ilerleyen saatlerinde havanın da yumuşak olmasıyla sokağa çıkan vatandaşlar kar yağışının olduğu bölgeye giderek karın keyfini çıkardı.

Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti

Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti

Fethiye'de kar yağışını duyan vatandaşlar bölgeye gitti

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Muğla, kar, Güncel, Haber

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