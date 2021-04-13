Fethiye'de kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Fethiye ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Beşkaza Meydanı'nda, "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla stant açıldı.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, uygulamayı anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte, bazı kadınların uygulamayı indirmesine yardımcı olundu.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ile İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da stattı ziyaret etti ve çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Fırat, gazetecilere, kadına şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

KADES uygulamasının ilçede yıl başından bu yana 170'den fazla kullanıldığını belirten Fırat, "Bu da uygulamaya kolay erişilebildiğinin ispatı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu uygulamayı herkes bilsin ve olası bir durumda kullansın istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı telefonlara kolayca indirilen KADES uygulaması ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınlar bir tuşla emniyet güçlerine ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır