Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

07.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:56

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Genç kadını bıçaklayıp öldürdüğü ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Tanju Acar'ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde 446 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selvan Acar'dan bir süre haber alamayan yakınları Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre kapıyı çalan yakınları içerden ses gelmeyince açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan. Acar'ın koltuk üzerinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanmış olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Selvan Acar'ın eşi Tanju Acar'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan cinayet şüphelisi Tanju Acar'ın eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Çiftin 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

İlgili Haberler

17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu
Germencikli genç evde ölü halde bulundu
Germencikli genç evde ölü halde bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Pınar Altuğ Burcu Esmersoy
Spor Samatta Caner Erkin Gökhan Gönül Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de kadın cinayeti: Genç kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:57:35. #1.14#
title