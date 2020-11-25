Fethiye'de "Kadın Acil İhbar Sistemi" tanıtıldı
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Fethiye'de "Kadın Acil İhbar Sistemi" tanıtıldı

25.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:00
Fethiye'de

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kadın Acil Destek İhbar Sisteminin (KADES) tanıtımı için Fethiye'de stant açıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Mücadele Günü nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kadın Acil Destek İhbar Sisteminin (KADES) tanıtımı için Fethiye'de stant açıldı.

Cep telefonlarına yüklenen Kades sistemi ile şiddete uğrayan kadınlar anında ihbarda bulunarak, güvenlik kuvvetlerinden yardım isteyecek. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan heyet ile birlikte Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı için kurulan standı ziyaret etti. KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak Sosyal Hizmet Merkezinin Koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma Birimleri tarafından Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde kurulan standı ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, görevlilerden bilgi aldı. Standa görevli personel tarafından kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verilerek, KADES uygulamasının telefonlarına yüklenilmesi yönünde bilinçlendirme faaliyeti yapıldı. Ziyarete; Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu Cumhuriyet Savcısı Muhammet Selman Tanrıkulu, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ruhsar Doyuk ve Uzman psikolog Ufuk Emek, İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sevim Seringen' de katıldı. - MUĞLA

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Fethiye'de 'Kadın Acil İhbar Sistemi' tanıtıldı
Fethiye'de 'Kadın Acil İhbar Sistemi' tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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