Fethiye'de kaçak olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi - Haberler

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Fethiye'de kaçak olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de kaçak olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 67 inşaat mühürlendi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 67 inşaat mühürlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca, İmar Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile mücadele kapsamında ilçenin Kayaköy ve Karakeçiler mahallesinde inşaat faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde çalışma yapıldı.

Fethiye Belediyesi ekiplerince 2021 yılında yapılan denetimler sonucu, İmar Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirlenen 67 inşaat mühürlendi.

Yasal olmayan inşa faaliyetlerinin devamının önlenmesi amacıyla Kayaköy ve Karakeçiler mahallelerinin giriş ve çıkışlarda jandarma tarafından kontrollerin devam ettiği bildirildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma, Fethiye, İnşaat, Muğla, Güncel, Haberler

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