03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14

Fethiye'de kaçak göçmen faciası 8 ölü kıyıya getirildi (2)

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknesinin batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin hayatını kaybetti. Kaçak göçmenlerin cesetleri Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

Dün, saat 01.35 sıralarında, Kızılada açıklarında içerisinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan cesetler Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada, sağlık ekipleri tarafından son olarak gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedenleri, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürerken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktıkları dikkati çekti.

Öte yandan, kayıp, oldukları değerlendirilen diğer 7 kaçak göçmeni ise arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 02 Ocak'ta saat 01.35 sularında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5.5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir denildi.

Kaynak: DHA

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