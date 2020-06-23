Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
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Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

23.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:02

Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Yungucular Caddesinde bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılanı fark eden ev sakinlerinden İsa Dalgıç, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven boşluğunda gizlenen yılanı yalayıp evden çıkardı. Yılanı yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.

Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

Kaynak: İHA

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