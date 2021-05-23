Fethiye'de itfaiye faciayı önledi
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Fethiye'de itfaiye faciayı önledi

Fethiye'de itfaiye faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fethiye'de bir klimacının önündeki kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fethiye'de bir klimacının önündeki kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir klimacının önünde kabloların arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın iş yerine ve çevresindeki işletmelere sıçramadan söndürüldü. - MUĞLA

Fethiye'de itfaiye faciayı önledi
Fethiye'de itfaiye faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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