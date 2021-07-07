Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk üç kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk üç kişi yaralandı.

Erhan K. idaresindeki 34 GD 7332 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda, Güray G. yönetimindeki 48 AFR 266 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile bir çocuk yaralandı.

Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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