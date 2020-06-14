Fethiye'de iki katlı ahşap ev yandı Fethiye ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Fethiye ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu. Babataşı Mahallesi'nde Nihat Salman'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA