Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.

Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır