Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.
Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır