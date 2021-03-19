Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
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Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi

19.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:44

Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret eden Kaymakam Eyüp Fırat için bir huzurevi sakini opera seslendirdi.

Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret eden Kaymakam Eyüp Fırat için bir huzurevi sakini opera seslendirdi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Fırat bir süre yaşlılarla sohbet etti. Ziyaret sırasında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde sanatçı olarak uzun yıllar görev yapmış emekli Ömer Ali Otar, Kaymakam Fırat için opera seslendirdi. Otar'ın performansı huzurevi sakinleri tarafından da dikkatle dinlendi.

Kaymakam Fırat yaptığı açıklamada "Yaşlılarımız; geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle bizleri aydınlatan, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara aktararak nesiller arasındaki sürekliliği sağlayan kıymetlilerimizdir. Yaşlılarımızın toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, her zaman gönülden hatırlanmaları gerekmektedir. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi ve hürmeti göstermeliyiz. Onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğin mensubu olan bizlere düşen en büyük görev, bu ahlakı ve anlayışı yaşayarak ve yaşatarak genç nesillere aktarmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle varlıklarıyla bizleri güçlendiren bütün değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi
Fethiye'de Huzur Evi sakini opera seslendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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