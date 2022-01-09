Fethiye'de hortum - Haberler
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Fethiye'de hortum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu.

Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarda oluşan hortum, heyecan yarattı. Bu sırada bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, hortum yaklaşık 2 dakika sürdü.

Fethiye'de hortum

Fethiye'de hortum

Fethiye'de hortum

Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada

Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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