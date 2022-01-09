Fethiye'de hortum

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu.

Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarda oluşan hortum, heyecan yarattı. Bu sırada bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, hortum yaklaşık 2 dakika sürdü.