Fethiye'deki 'hortum' kamerada

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.

Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı. Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.