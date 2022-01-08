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Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.

Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı. Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.


Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Fethiye'deki 'hortum' kamerada

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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