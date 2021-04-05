Fethiye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Fethiye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Fethiye ilçesinde motosiklet çaldıkları ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde motosiklet çaldıkları ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevksinde bir kişinin motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet, 2 tüp, 11 demir profil, spor yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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