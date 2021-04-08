Fethiye'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı

Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı.

Fethiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı.

Sağlık-Sen Fethiye Temsilciliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, görevi başında hayatını kaybeden ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanları için lokma döküldü.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Fethiye Temsilcisi Mustafa Eren, salgın sürecinde kaybettikleri sağlık çalışanlarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Salgınla mücadelede belirlenen kurallara uymanın önemini vurgulayan Eren, "Herkes belirlenen kuralara uymalı. Sağlık çalışanları olarak herkesten isteğimiz bu. Sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tam." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiye'de hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lokma tatlısı dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:48:59. #1.16#
title