Fethiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Fethiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Fethiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B'nin Çatalarık Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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