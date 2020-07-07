- Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında

- Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütüne bağladığı televizyon ve koltuk ile uçuş gerçekleştiren Hasan Kaval, Avustralya basınında geniş yer buldu.

07.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:46

- Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında

CANBERRA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütüne bağladığı televizyon ve koltuk ile uçuş gerçekleştiren Hasan Kaval, Avustralya basınında geniş yer buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta paraşüt pilotu Hasan Kaval, havada televizyon izlemek istedi. Kaval, yamaç paraşütüne bağladığı koltuk ve televizyon ile bin 700 metre yükseklikten atlayışını gerçekleştirdi. Gökyüzünde terlikleriyle televizyondan çizgi film seyrederek oldukça keyifli vakit geçiren paraşüt pilotu Kaval, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çok sayıda kişinin beğenisini toplayan görüntüler, Avustralya basınında da geniş yer buldu. Kaval'ın rahat tavırlarına dikkat çeken Avustralya basını, paraşüt pilotunun pijamalarıyla gökyüzünde cips yiyerek televizyon seyrettiğini ifade etti.

- Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu takımını öne geçirdi Spor
Ankara'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcu takımını öne geçirdi
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi Güncel
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı Güncel
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 3. Sayfa
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti 3. Sayfa
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim 3. Sayfa
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Albayrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Seda Sayan Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Temmuz Para Cezası Türk Lirası
Şu an buradasınız: - Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 20:02:19. #1.14#
title